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СМИ: беспилотник ВСУ попытался атаковать пожилую женщину в Дзержинске

РИА Новости: украинский дрон попытался атаковать пожилую женщину в Дзержинске
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Inna Varenytsia/Reuters

В Дзержинске (украинское название — Торецк) беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины попытался атаковать пожилую женщину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на очевидца.

«Бабушка пошла у соседа дрова брать. Ее сфотографировал дрон, такой здоровенный, я не думал, что такие бывают», — отметил он.

Мужчина рассказал, что БПЛА завис над женщиной, и как только она забежала в дом, раздался взрыв. Он подчеркнул, что ВСУ намеренно атаковали бабушку, поскольку вокруг никого, кроме нее, не было.

7 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в ходе активных наступательных действий взяли под контроль город Дзержинск в Донецкой народной республике. По данным ведомства, в боях за населенный пункт участвовали члены добровольческого формирования «Ветераны» в составе группировки войск «Центр». Им помогали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й Армии.

Ранее пленный ВСУ рассказал о преступлениях своего командира против населения в Курской области.

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