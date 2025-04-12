Российские снайперы рассказали, как борются с дронами ВСУ

Старшина стрелковой роты снайперов группировки «Центр» Руслан с позывным «Албанец» рассказал РИА Новости, что российские военные уничтожают украинские дроны «Баба-яга» на Красноармейском направлении прицельным огнем.

«Работаем на красноармейском направлении. Это — винтовка «Возмездие». С помощью этих винтовок на данном направлении мы уничтожаем беспилотные летательные аппараты типа «Баб-яга». Вот вам представлены части, это тоже, как сказать, трофеи наши», — поделился «Албанец».

По словам военного, прицельная дальность винтовки составляет 1600 метров, однако рабочая дистанция составляет 1300 метров. Работа российских снайперов ведется в ночное время, когда «Бабу-ягу» замечательно видно — элементы дрона нагреваются, работают винты. Снайперы подпускают дрон на расстояние 100-150 м к себе, чтобы поразить его с вероятностью 100%. В качестве второго оружия военные используют автомат Калашникова.

До этого снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Руль» рассказал, что снайперы в зоне специальной военной операции выполняют функции огневой поддержки для штурмовых подразделений, действуя на дистанциях как 50, так и 100 метров.

Ранее были названы потери ВСУ в результате работы группы тяжелых снайперов ВС РФ.