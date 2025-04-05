Российский морпех рассказал об изменении характера работы снайперов в зоне СВО

Снайперы в зоне специальной военной операции выполняют функции огневой поддержки для штурмовых подразделений, действуя на дистанциях как 50, так и 100 метров. Об этом сообщил РИА Новости снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Руль».

«Сейчас мы в основном работаем как огневая поддержка штурмовых подразделений, то есть бывают уже дистанции и 100, и 50 метров, и 300 метров. Там особой разницы уже нет, что ты снайпер, что ты штурмовик», — пояснил боец.

По его словам, ранее основной задачей было выявление и поражение небольших групп противника на маршрутах передвижения, например, во время смены позиций.

«Одно дело, когда вы вдвоем-втроем, там снайперской парой-тройкой заходите выполнять свою задачу. А с другой стороны, когда вы заходите, там отделение – 12 человек. Или несколько отделений – 20 человек идет по лесополосе ночью. Большое внимание к себе привлекает», — подчеркнул «Руль».

До этого снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным «Коваль» рассказал, что операторы дронов ВСУ пытались уничтожить своих сослуживцев в населенном пункте Днепроэнергия в Донецкой народной республике.

Ранее были названы потери ВСУ в результате работы группы тяжелых снайперов ВС РФ.