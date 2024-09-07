Названы потери ВСУ в результате работы группы тяжелых снайперов ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции потеряли более двух тысяч бойцов в результате работы группы тяжелых снайперов 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Об этом сообщил ТАСС Герой России, снайпер Ярослав Якубов с позывным «Ярый».

«На сегодняшний день группа поразила более 2 тыс. целей и ребята продолжают выполнение боевых задач», — сказал он на стенде центра «Воин» на Восточном экономическом форуме.

По словам «Ярого», он с сослуживцами готовит стрелков на базе в Москве и проводит соревнования в Якутии на дальний выстрел. Также в этом году было заложено строительство учебного центра во Владивостоке.

Герой России добавил, что качество российских снайперских винтовок растет. Военный отметил продукцию таких компаний, как Lobaev, ORSIS, BespokeGun и МОК.

В начале мая стало известно, что снайперы ВС РФ ликвидировали украинского военнослужащего, который носил каску времен Второй мировой войны с нацистской символикой. Российские бойцы в качестве доказательства ликвидации забрали каску с рунами СС с головы украинского военного. Сейчас она находится в небольшом «музее» трофеев в месте расположения снайперской группы.

Ранее снайпер ВС РФ поразил выстрелом украинский дрон «Баба-яга».