Стало известно, какие населенные пункты Ростовской области атаковали ВСУ с помощью БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов ВСУ в Каменске и Шахтах, а также в трех районах области
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах», — поделился Слюсарь.
Он пояснил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
До этого Слюсарь сообщал, что в Аксае в Ростовской области саперы обезвредили сбитый беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.
По его словам, в результате падения дрона обошлось без разрушений.
После работы следственных органов гражданам разрешат вернуться в квартиры, сейчас они находятся в пунктах временного размещения и у родных, добавил Слюсарь. Учащиеся соседней с местом падения дрона школы временно переведены на дистанционное обучение.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома.