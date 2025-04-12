Стало известно, какие населенные пункты Ростовской области атаковали ВСУ с помощью БПЛА

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку ВСУ в Каменске и Шахтах Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов ВСУ в Каменске и Шахтах, а также в трех районах области

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Шахтах, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском районах», — поделился Слюсарь.

Он пояснил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

До этого Слюсарь сообщал, что в Аксае в Ростовской области саперы обезвредили сбитый беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

По его словам, в результате падения дрона обошлось без разрушений.

После работы следственных органов гражданам разрешат вернуться в квартиры, сейчас они находятся в пунктах временного размещения и у родных, добавил Слюсарь. Учащиеся соседней с местом падения дрона школы временно переведены на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома.