Группировка «Восток»: ВСУ потеряли 165 человек в зоне действия группировки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 165 человек в зоне действия группировки «Восток». Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«За сутки противник потерял более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку Paladin, две машины, радиолокационную станцию ​​RADA, станцию ​​контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 9 пунктов управления беспилотной авиацией», — заявил Гордеев.

Войска группировка в данный момент продолжают боевую работу в районах Богатыря, Отрадного, Раздольного, Малиновки, Мирного и Вольного Поля.

Также в результате атаки FPV-дронов группировки войск «Восток» был уничтожен танк Вооруженных сил Украины был уничтожен в районе населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике.

Бронетехнику удалось обнаружить благодаря воздушной разведке.

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