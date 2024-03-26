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В РФ создан универсальный детектор дронов

КБ «Талламхо» сообщило о создании универсального детектора дронов «Малик»

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российское КБ «Талламхо» сообщило о создании универсального детектора дронов «Малик». Об этом пишет ТАСС.

«Противником было произведено смещение радиочастот, чтобы обойти защиту от дронов. Украинцы ушли на частоту 720-730 мегагерц. На этих частотах сейчас нет широко распространенных средств определения дронов» , — рассказали в бюро о причинах появления аппарата.

Уточняется, что детектор ориентируется на улавливание звукового, а не радиосигнала. По словам конструкторов, устройство способно издалека выявлять все виды беспилотных летательных аппаратов.

«Разные беспилотники гудят в разных ситуациях немного по-разному, поэтому мы собираем библиотеку сигнатур, особенностей звучания дронов, выкладываем их на сервер», — объяснили устройство детектора разработчики.

Сообщается, что пополнять список сигнатур смогут пользовали детектора через интернет.

До этого сообщалось, что Франция планирует поставить Украине новейшие дроны-камикадзе.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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