В РФ создан универсальный детектор дронов

Российское КБ «Талламхо» сообщило о создании универсального детектора дронов «Малик». Об этом пишет ТАСС.

«Противником было произведено смещение радиочастот, чтобы обойти защиту от дронов. Украинцы ушли на частоту 720-730 мегагерц. На этих частотах сейчас нет широко распространенных средств определения дронов» , — рассказали в бюро о причинах появления аппарата.

Уточняется, что детектор ориентируется на улавливание звукового, а не радиосигнала. По словам конструкторов, устройство способно издалека выявлять все виды беспилотных летательных аппаратов.

«Разные беспилотники гудят в разных ситуациях немного по-разному, поэтому мы собираем библиотеку сигнатур, особенностей звучания дронов, выкладываем их на сервер», — объяснили устройство детектора разработчики.

Сообщается, что пополнять список сигнатур смогут пользовали детектора через интернет.

До этого сообщалось, что Франция планирует поставить Украине новейшие дроны-камикадзе.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.