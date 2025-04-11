Житель курского села рассказал об ударе ВСУ артиллерией по группе эвакуации

Житель села Гуево Курской области Иван Брахнов рассказал ТАСС о том, как его семья подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины во время эвакуации.

По его словам, обстрел произошел около 11 утра, после кратковременного затишья. Эвакуация началась с неожиданным появлением местного жителя Александра, который помог семье Брахновых выбраться из села под огнем минометного обстрела. В лесу, где они укрылись, их обнаружили беспилотники, но вскоре к ним подошли российские военные.

На пути к автомобилю эвакуации, где их ждала еще одна семья, произошли три близких разрыва снарядов. Завершился обстрел атакой кассетными боеприпасами по дороге, по которой вывозили мирных жителей.

Накануне следователи нашли тела девяти мирных жителей после обстрела ВСУ Курской области. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что они были обнаружены в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте. В ходе следственных мероприятий было установлено, что не позднее марта боевики ВСУ целенаправленно атаковали жилые дома села Махновка.

Ранее жители села в Курской области рассказали, как корова спасла их жизни.