В Ижевске начали выпускать патроны с двумя пулями

В Ижевске предприятие «Техкрим» запустило в производство патроны с двумя пулями

Ижевское предприятие «Техкрим» сообщило о запуске в серийное производство патронов с двумя пулями. Об этом говорится на сайте ЗАО «Техкрим».

«Патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R», — говорится в публикации.

В «Техкрим» добавили, что инновация разработки заключается в дополнительных поражающих элементах, которые увеличивают плотность огня на дистанции до 250 метров при стрельбе по боковым целям. Кроме того, уточнили в компании, увеличивается дистанция до 350 метров при стрельбе по угонным или встречным целям.

Как пояснили в «Техкрим», новые боеприпасы имеют двойную металлическую оболочку, а также стальной, неупрочненный сердечник. Что касается стальной гильзы, ее лакировали медью.

7 апреля управляющий директор KMZ Михаил Даниленко сообщил, что военно-промышленный холдинг KMZ разрабатывает агрегаты для грузовых автомобилей «КамАЗ» на замену Bosch и ZF Friedrichshafen. По его словам, в настоящее время уже изготовлены опытные образцы, а также проводятся ускоренные стендовые испытания для подтверждения наработки на безотказность не менее 500 часов.

До этого в «Ростехе» заявили, что Россия оставила страны Запада далеко позади в области создания тяжелых огнеметных систем. По словам специалистов, в мире нет аналога этому оружию.

Ранее в России исключили возможность ядерного разоружения.