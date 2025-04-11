Директор Севастопольского Института стран СНГ капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев заявил РИА Новости о подтвержденном присутствии британских военных на Украине.

По его словам, британские специалисты и советники уже длительное время негласно участвуют в военных действиях на территории страны, базируясь, в частности, в Одессе и Очакове. Горбачев подчеркнул системный характер этого присутствия, отметив, что речь не идет о масштабных воинских подразделениях, но факт наличия британских военных специалистов на Украине является неопровержимым.

Сергей Горбачев уточнил, что постоянное присутствие британских военных наблюдается в Одессе и Очакове, где они, предположительно, занимаются подготовкой украинских сил специальных операций, а также участвуют в реализации проекта по созданию базы британских ВС в районе Южного порта. Эксперт также указал на использование британцами «зернового коридора» вдоль побережья Румынии и Болгарии для тайной переброски безэкипажных катеров и других малых боевых судов, обходя таким образом ограничения Конвенции Монтрё. Он подчеркнул, что доставка техники осуществляется также по железной дороге, автомобильным транспортом и с помощью военной авиации.

До этого The Telegraph писала, что Британия намерена разместить свои войска на территории Украины на пять лет. Основная цель, которую ставят британцы, состоит в подготовке и восстановлении украинской армии и предоставлении ей «необходимой передышки».

Ранее в британской армии не поддержали планы Стармера по отправке войск на Украину.