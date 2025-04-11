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В Минобороны рассказали, как Дубина обратил ВСУ в бегство

Минобороны рассказало о рядовом, обратившем ВСУ в бегство и уничтожившем технику
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Рядовой армии России Виктор Дубина в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине обратил украинских военных в бегство. О подвиге военнослужащего рассказали в Минобороны России, передает ТАСС.

«В ходе артиллерийского удара Виктор Дубина вместе с расчетом уничтожил основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве пояснили, что таким образом Дубина лишил возможности противника ввести в бой резервы, в результате чего Вооруженным силам Украины пришлось отступить.

Действия российского военнослужащего, а также слаженная координация артиллерийского расчета позволили сохранить жизни сослуживцев и выполнить поставленную командованием боевую задачу, заключили в Минобороны.

Минобороны часто фиксирует случаи героических поступков в ходе спецоперации. Так, российский рядовой Ильфат Гарипов в одиночку смог противостоять украинской диверсионно-разведывательной группе, которую обнаружил в сумерках. Он скрытно переместился и открыл огонь по ВСУ, когда те оказались в секторе ведения огня. За первые минуты боя вражеские диверсанты понесли большие потери и бежали, бросив раненых.

Ранее в Минобороны рассказали о подвиге рядового Годизова.

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