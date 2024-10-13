В Минобороны рассказали о подвиге рядового Годизова

Гвардии рядовой Сармат Годизов смог организовать укрытие для товарищей при обстреле со стороны украинских войск, чем спас своих сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Сармат быстро оценил обстановку и направление ударов противника скорректировал движение группы и организовал укрытие от огня боевиков. Находясь в укрытии, Сармат Годизов лично оказал помощь раненому товарищу и организовал его эвакуацию. После окончания обстрела группа продолжила скрытное перемещение к вражескому опорнику», — рассказали в Минобороны.

Несмотря на продолжающий обстрел, группа Годизова смогла продолжить скрытный штурм, зашла в тыл опорного пункта ВСУ и обратила в бегство занимавших его солдат противника.

До этого российские войска сумели захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины благодаря радиоигре.

Также в Минобороны рассказали о подвиге сапера Сергея Ильина, который сумел в течение короткого периода времени обезвредить большое количество мин и безопасно эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».