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В Румынии отказались отправлять войска на Украину

Минобороны Румынии: Бухарест не собирается отправлять войска на Украину
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Global Look Press

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр заявил, что Бухарест не намерен направлять свои войска на территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе румынского оборонного ведомства по итогам заседания так называемой коалиции желающих, которая прошла в Брюсселе.

«Румыния не рассматривает возможность ввода войск на территорию Украины. Вместо этого анализируется возможность оказания материально-технической поддержки международным силам, участвующим в реализации гарантий безопасности после конфликта», — сказал глава минобороны.

Тылвэр добавил, что обеспечение морской безопасности и свободы навигации представляет собой важный элемент будущего мирного соглашения.

Накануне агентство France-Presse сообщило, что лишь шесть стран из 30 участников коалиции желающих подтвердили готовность отправить своих военных на Украину. Среди них — Великобритания, Франция и страны Прибалтики. Остальные усомнились в реалистичности миссии без поддержки со стороны США. Члены международного объединения разошлись во мнениях о том, что именно предстоит делать в случае ввода войск на Украину.

Ранее в Европе рассказали, когда хотят отправить войска на Украину.

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