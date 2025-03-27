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Раскрыты потери украинских войск в Курской области

МО РФ: потери ВСУ в Курской области превысили 70 тысяч бойцов
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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 70 тысяч военнослужащих за все время боев на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Противник потерял более 70 380 военнослужащих, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что российские солдаты вывели из строя и несколько тысяч других видов техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них — 2228 боевых бронированных машин, 18 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 123 системы радиоэлектронной борьбы, 587 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня и иная техника.

Только за минувшие сутки украинские формирования, вторгшиеся в Курскую область, лишились пяти боевых бронированных машин и двух артиллерийских орудий. Также бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили одну станцию радиоэлектронной борьбы, семь автомобилей, один миномет и один пункт управления дронами.

«Потери ВСУ составили более 190 военнослужащих», — уточняется в публикации.

27 марта командир одного из подразделений группировки российских войск «Север» с позывным «Молот» заявил, что обстановка в Курской области оценивается как напряженно-управляемая. По его словам, сейчас военные ВСУ пытаются найти альтернативные пути для пересечения границы и отступления из региона, но пока им не удается этого сделать.

Ранее группа украинских бойцов подорвалась на своем же минном поле при бегстве из Курской области.

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