Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ высказались о «псевдомиротворчестве» ОБСЕ на Украине

Полищук назвал недопустимым новое псевдомиротворчество ОБСЕ на Украине
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Новое «псевдомиротворчество» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине недопустимо. Об этом РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

«Ее (ОБСЕ. — «Газета.Ru») сотрудники должны были наблюдать за выполнением Минских соглашений, а на деле они работали на одну из сторон конфликта, занимаясь подтасовкой докладов в пользу Киева и разведывательной деятельностью против Донецка и Луганска», — сказал дипломат.

Полищук добавил, что в настоящее время Франция и Великобритания продолжают переговоры о формировании гарантийных сил. По словам главы департамента, подобная инициатива является иностранной интервенцией, что также недопустимо. Дипломат подчеркнул, что миротворцы на Украине могут появиться только после мирного урегулирования конфликта или введения режима прекращения огня.

В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ряд стран планируют отправить на Украину «силы сдерживания». По его словам, они не станут заменой украинским войскам, однако не будут и миротворцами. Французский лидер отмечал, что миссия контингента должна заключаться в «сдерживании России», а разместят военных в заранее согласованных с Украиной стратегических местах.

Ранее в Европе рассказали, когда хотят отправить войска на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами