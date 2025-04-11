Новое «псевдомиротворчество» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине недопустимо. Об этом РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

«Ее (ОБСЕ. — «Газета.Ru») сотрудники должны были наблюдать за выполнением Минских соглашений, а на деле они работали на одну из сторон конфликта, занимаясь подтасовкой докладов в пользу Киева и разведывательной деятельностью против Донецка и Луганска», — сказал дипломат.

Полищук добавил, что в настоящее время Франция и Великобритания продолжают переговоры о формировании гарантийных сил. По словам главы департамента, подобная инициатива является иностранной интервенцией, что также недопустимо. Дипломат подчеркнул, что миротворцы на Украине могут появиться только после мирного урегулирования конфликта или введения режима прекращения огня.

В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ряд стран планируют отправить на Украину «силы сдерживания». По его словам, они не станут заменой украинским войскам, однако не будут и миротворцами. Французский лидер отмечал, что миссия контингента должна заключаться в «сдерживании России», а разместят военных в заранее согласованных с Украиной стратегических местах.

Ранее в Европе рассказали, когда хотят отправить войска на Украину.