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Генерал раскрыл, что стоит за применением ВСУ вертолетного дрона «Рамзай»

Генерал Липовой объяснил атаку ВСУ с применением вертолетного дрона «Рамзай»
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Генерал-майор авиации Сергей Липовой проанализировал сообщения о возможном первом применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотного летательного аппарата вертолетного типа RZ-500 «Рамзай» против российской территории. Об этом он рассказал в интервью News.ru.

Инцидент, по сообщениям СМИ, произошел в Наро-Фоминске, где дрон был сбит.

В интервью Липовой заявил, что действия Киева свидетельствуют не о стремлении к прекращению боевых действий, а о намеренном повышении ставок и эскалации конфликта. По его словам, атаки на российскую территорию — это демонстрация неготовности к переговорам и компромиссам.

Эксперт подчеркнул, что украинское руководство использует подобные действия для получения дополнительной военной и финансовой помощи от западных партнеров, продолжая тем самым разрушительную войну, которая наносит непоправимый ущерб Украине. Липовой также обратил внимание на закономерность: атаки ВСУ часто приурочены ко встречам между Россией и США, что позволяет Киеву надеяться на возобновление потоков западного вооружения и вовлечение США в более активное участие в конфликте.

Этой ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) при атаке на Наро-Фоминск в Московской области применили дроны вертолетного типа «Рамзай» RZ-500.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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