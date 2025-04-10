В сумском селе Журавка подняли флаг ВДВ РФ

Российские бойцы установили флаг Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в центре населенного пункта Журавка, расположенного в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего с позывным «Глыба».

Он рассказал, что флаг водрузили члены 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады в составе ВДВ РФ. По данным агентства, «Глыба» является начальником разведки данного подразделения.

«[Поднятие флага] ознаменовало наш успех», — подчеркнул военнослужащий.

Он добавил, что в настоящее время российские бойцы продолжают выполнять задачи на данном участке фронта. В частности, члены парашютно-десантных подразделений закрепились на новых позициях, а разведчики продолжили работать в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

10 апреля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Журавка. В соответствующих боях участвовали подразделения группировки войск «Север».

Как рассказали в ведомстве, бойцы этой же группировки за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ на территории Курской области. Места скопления украинских формирований находились у населенных пунктов Горналь и Олешня.

Ранее в силовых структурах оценили значимость взятия Журавки для Вооруженных сил РФ.