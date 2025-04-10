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Российские военные оценили прицелы «Швабе»

Российские военные положительно оценили прицелы для винтовок «Швабе»
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Ростех

Госкорпорация «Ростех» сообщила в своем Telegram-канале, что изготовленные ей прицелы для винтовок и приборы разведки «Швабе» получили положительные отзывы от российских военнослужащих.

«Холдинг «Швабе» получил положительные отзывы от российских военнослужащих о качестве и функционале своих прицелов и мобильных комплексов разведки местности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время приборы применяются в зоне боевых действий.

Серия прицелов включает модели для снайперских винтовок и иного стрелкового оружия.

До этого сообщалось, что российские специалисты изготовили более защищенные боевые модули «Нарвал» и стали устанавливать их на военные катера. Отмечается, что перспективный модуль был разработан по новым техническим требованиям — у него новый прицел, усовершенствован блок управления и модернизирован вычислительный модуль. Также более защищенным стал корпус.

Ранее корабли Каспийской флотилии отработали отражение атаки морских дронов-камикадзе.

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