Корабли Каспийской флотилии отработали отражение атаки морских дронов-камикадзе

Военные моряки Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров в рамках учения «Океан-2024». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Огонь по <…> целям велся из штатных крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения», — отметили в сообщении.

Во второй части учений экипажи кораблей провели стрельбу из артиллерийских установок по целям на расстоянии от берега более десяти километров. Военные моряки стреляли по линии обороны условного противника.

Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в водах Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. В них участвуют более 400 боевых кораблей и подводные лодки. свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации.

Накануне корабли Севфлота поразили «вражескую» субмарину в ходе учений в акватории Баренцева моря, задействовав противолодочный ракетный комплекс «Ответ».

Ранее на Чукотке высадили российский десант в рамках учений «Океан».