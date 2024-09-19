Российские военные катера обзавелись обновленными боевыми модулями

Российские специалисты изготовили более защищенные боевые модули «Нарвал» и стали устанавливать их на военные катера. Об этом сообщает Telegram-канал «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»).

«Специалисты нашей «Электромашины» завершают работы по вооружению очередного боевого катера перспективным модулем Нарвал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перспективный модуль был разработан по новым техническим требованиям — у него новый прицел, усовершенствован блок управления и модернизирован вычислительный модуль. Также более защищенным стал корпус.

В начале сентября «Уралвагонзавод» в преддверии Дня танкиста и танкостроителя отправил Минобороны РФ эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов отмечал, что одним из весомых преимуществ данной боевой машины является глубокое расположение ниши для боеприпасов, что снижает вероятность их взрыва в случае пробития брони.

Ранее корабли Каспийской флотилии отработали отражение атаки морских дронов-камикадзе.