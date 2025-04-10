РИА: Киев в Курской области потратил более 50% западной помощи в 2024 году

Киев с августа 2024 года — с начала вторжения в Курскую область — потратил более 50% западной помощи, которую получил за прошлый год. Об этом сообщило РИА Новости на основании данных группировки «Север».

Всего украинские войска в Курской области потеряли 1,5 тыс. единиц натовской техники общей стоимостью около $2,7 млрд без учета боеприпасов и авто, Также более $10 млрд Киеву придется потратить на выплаты за ликвидированных и раненых солдат ВСУ в российском регионе области.

«За время «курской авантюры» украинская армия потеряла не только десятки тысяч солдат, но и истратила свыше $27 млрд», — сообщили источники агентства.

По данным РИА, эта сумма составляет более половины всей внешней финансовой помощи (по данным из открытых источников, около $48 млрд. Потери были в основном на участке фронта в 90 км при общей протяженности в 2 тыс. км, добавил источник. Он отметил, что особое внимание привлекают потери техники и вооружений, поставленных странами НАТО.

Ранее военные установили флаг России в освобожденном Гуево в Курской области.