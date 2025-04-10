Расчеты дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины намеренно атакуют машины с продовольствием и экипажи скорой помощи в той части Харьковской области, которая находится под контролем России. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам человека и ребенка региона Виктория Колесник-Лавинская.

«Используя дроны-камикадзе, ВСУ атакуют гражданские автомобили, машины скорой помощи. Это прямое нарушение Женевских конвенций, запрещающих нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры. Этими атаками ВСУ пытаются отрезать поставки в отдельные населенные пункты продовольствия и медикаментов», — заявила Колесник-Лавинская.

По словам Колесник-Лавинской, ВСУ намеренно совершают военное преступление, пытаясь спровоцировать голод и гуманитарную катастрофу в населенных пунктах Харьковской области, которые не контролируются украинскими войсками.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что наступление ВС РФ в Харьковской и Сумской областях усилит позиции России на потенциальных переговорах с Украиной.

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