Журналисты заметили в зоне СВО японские вездеходы Morooka

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) заметили украинских солдат, передвигавшихся на гусеничном транспортере Morooka PC-065B японского производства. Об этом сообщает журнал Forbes.

«Пятитонная Morooka PC-065B может поднимать три тонны, преодолевая грязь и болота. Она подходит для создания оборонительных сооружений», — так в материале описывается потенциал техники.

Отмечается, что вездеходы были переданы Украине японскими властями еще в 2023 году, наряду с грузовиками Toyota. По мнению журналистов, сейчас ВСУ применяют Morooka в работе по возведению оборонительных сооружений.

В июле 2024 года Япония пообещала не менять позицию и не поставлять украинской армии летальное вооружение. По словам японских дипломатов, их страна будет ограничиваться поставками ВСУ бронежилетов, небольших дронов, камуфляжа и гражданских транспортных средств.

Ранее МИД РФ предупредил о последствиях передачи Японией летального оружия ВСУ.