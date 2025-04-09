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Бундесвер собирается развернуть свою спутниковую группировку в космосе

Handelsblatt: бундесвер намерен создать свою спутниковую группировку в космосе
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Depositphotos

Вооруженные силы Германии (бундесвер) намерены создать спутниковую группировку в космосе к 2029 году. Об этом пишет газета Handelsblatt.

Неназванный представитель министерства в беседе с изданием заявил, что ведомство изучает различные варианты вероятного создания спутниковых группировок для «удовлетворения растущей потребности в космической разведке с использованием национальных возможностей».

Подробную информацию он отказался предоставлять «по соображениям национальной безопасности», отметила Handelsblatt.

По оценкам специалистов, одна спутниковая группировка может стоить до €10 млрд. Сейчас бундесвер использует восемь-десять спутников, но для спутниковой группировки необходимо несколько сотен, добавило издание.

6 апреля сообщалось, что бундесвер проведет в сентябре массовые военные учения для отработки сценария «нападения России». По информации газеты Bild, в учениях также будут задействованы солдаты стран Североатлантического альянса, всего готовиться к «российскому нападению» могут до 800 тысяч военных.

Ранее в Германии заявили, что немецкая армия должна «мобилизоваться».

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