Два дрона ВСУ атаковали парк в ЛНР

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали парк в Белокуракино в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом говорится в Telegram-канале правительства региона.

«Сегодня около 13.20 зафиксированы удары двумя беспилотниками ВСУ в район городского парка Белокуракино», — отметили луганские власти.

В результате этой атаки была приостановлена работа отделения МФЦ и местной администрации. Посетителей и работников госучреждений эвакуировали. По данным правительства ЛНР, никто не пострадал.

9 апреля ВСУ также атаковали компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае. По данным Минобороны РФ, противник направил в сторону объекта восемь беспилотников, все они были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) и огневыми группами. Ущерба станции нанесено не было.

Как рассказали в ведомстве, компрессорная станция «Кореновская» обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток». Мощность перекачки составляет 31,5 млрд кубометров газа в год. В Минобороны выразили уверенность, что атака по энергообъекту была намеренной.

Ранее в Северной Осетии отразили атаку беспилотников.