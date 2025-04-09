Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали о суточных потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в Курской области
close
Gleb Garanich/Reuters

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области более 230 военных. Об этом говорится в официальной ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, противник лишился в курском приграничье восьми автомобилей, двух артиллерийских орудий и двух минометов. Также ВСУ потеряли четыре пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 73 тыс. военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2,2 тыс. боевых бронированных машин, 2,6 тыс. автомобилей, 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

Накануне в Минобороны сообщили об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области. Группировке войск «Север» удалось выбить противника из села Гуево, которое находится на границе с Украиной.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», бои за село велись более десяти дней. Несмотря на потери, украинцы упорно пытались сохранить контроль над Гуево. Однако российским военным удалось выбить вражеские формирования и организовать эвакуацию мирного населения, которое противник пытался использовать в качестве живого щита.

Ранее стало известно о тайных тропах россиян в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами