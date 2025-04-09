В Минобороны рассказали о суточных потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в Курской области

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области более 230 военных. Об этом говорится в официальной ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, противник лишился в курском приграничье восьми автомобилей, двух артиллерийских орудий и двух минометов. Также ВСУ потеряли четыре пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 73 тыс. военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2,2 тыс. боевых бронированных машин, 2,6 тыс. автомобилей, 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

Накануне в Минобороны сообщили об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области. Группировке войск «Север» удалось выбить противника из села Гуево, которое находится на границе с Украиной.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», бои за село велись более десяти дней. Несмотря на потери, украинцы упорно пытались сохранить контроль над Гуево. Однако российским военным удалось выбить вражеские формирования и организовать эвакуацию мирного населения, которое противник пытался использовать в качестве живого щита.

Ранее стало известно о тайных тропах россиян в Курской области.