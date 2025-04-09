На Кубани разыскивают обломки сбитых беспилотников

Оперштаб Кубани предупредил об обломках беспилотников в нескольких районах

Оперативный штаб Краснодарского края предупредил об обломках беспилотников в нескольких районах региона. Сообщение с предупреждением опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Первые за сутки обломки украинских БПЛА были найдены в поселке Комсомольском Курганинского района — они повредили три жилых дома, пострадавших среди мирных жителей нет.

«Обломки беспилотников также обнаружены в хуторе Семигорском под Новороссийском. Полиция оцепила место падения, ожидают приезда саперов. Повреждений строений и объектов инфраструктуры нет. Пострадавших и угрозы для жителей также нет. Территория оцеплена, работают специалисты», — сообщили в оперштабе.

В ведомстве добавили, что специалисты экстренных служб продолжают поиски обломков и просят местных жителей сообщать о них, но не приближаться самостоятельно.

До этого губернатор региона Юрий Слюсарь заявил, что в Аксае в Ростовской области саперы обезвредили сбитый беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома.