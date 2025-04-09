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Россия обвинила Украину в нарушении моратория на удары по энергообъектам

Минобороны: ВСУ за прошедшие сутки четырежды атаковали объекты энергетики РФ
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза атаковали объекты российской энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
 
Так, ВСУ обстреляли Курскую область. Произошел обрыв проводов, в результате чего в пролете опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Жители села Большое Солдатское Большесолдатского района, а также сел Камышное и Крупец в Беловском районе остались без электричества.

В Запорожской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на Ботиевскую ветровую электростанцию повреждения получила ветроэнергетическая установка. Станция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт.

Также украинские военные атаковали беспилотником Ростовскую область. Там из-за повреждения провода была отключена высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго». Без электроснабжения оставались около 400 бытовых потребителей в Каменском районе региона.

Ранее в силовых структурах рассказали об ожесточенных боях в Курской области.

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