Россия обвинила Украину в нарушении моратория на удары по энергообъектам

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза атаковали объекты российской энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.



Так, ВСУ обстреляли Курскую область. Произошел обрыв проводов, в результате чего в пролете опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Жители села Большое Солдатское Большесолдатского района, а также сел Камышное и Крупец в Беловском районе остались без электричества.

В Запорожской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на Ботиевскую ветровую электростанцию повреждения получила ветроэнергетическая установка. Станция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт.

Также украинские военные атаковали беспилотником Ростовскую область. Там из-за повреждения провода была отключена высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго». Без электроснабжения оставались около 400 бытовых потребителей в Каменском районе региона.

Ранее в силовых структурах рассказали об ожесточенных боях в Курской области.