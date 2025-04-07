Бомбардировщик РФ встретился с истребителем США у Аляски

Истребитель F-35 ВС США сопроводил российский бомбардировщик около территории штата Аляска. Об этом сообщает издание Newsweek.

«Американский истребитель F-35 сопроводил два российских военных самолета, включая бомбардировщик, недалеко от Аляски», — говорится в сообщении.

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) также заявило, что в зоне противовоздушной обороны Аляски ранее якобы наблюдалась активность со стороны РФ.

В конце марта истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Германии сопроводили неизвестный самолет над Балтийским морем.

До этого газета Bild сообщила, что истребители Североатлантического альянса подняли в небо из-за появления российского самолета Ил-20М к востоку от острова Рюген в Балтийском море. Авторы добавили, что воздушное судно якобы не выходило на радиосвязь и двигалось с выключенными транспондерами.

Ранее дипломат РФ рассказал, как Россия будет противостоять НАТО на Балтике.