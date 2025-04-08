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США начали вывозить военное оборудование и персонал из польской Ясенки

Армия США начала вывозить персонал и военную технику из Ясенки в Польше
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Армия США вывозит военное оборудование и персонал из логистического хаба помощи Украине в польской Ясенке. Об этом сообщается на сайте американского командования по Европе и Африке.

Передислокация является запланированной, персонал и оборудование разместят в других местах Польши, говорится в заявлении. В командовании подчеркнули, что этот шаг – часть «широкой стратегии по оптимизации военных операций США».

«Важная работа по содействию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжена под руководством Польши и НАТО, при поддержке оптимизированного военного присутствия США. Польша и ее союзники будут поддерживать надежную защитную инфраструктуру вокруг этого критического объекта», — отмечается в публикации.

Армия США присутствовала в Ясенке с 2022 года после начала специальной военной операции РФ на Украине.

В конце января министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что более 90, а часто 95% помощи для Украины проходит через аэродром Ясенка. По его словам, вокруг этого аэродрома разместили немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot. Писториус добавил, что Patriot будут дежурить в Польше на протяжении шести месяцев, после чего вернутся на родину.

Ранее стало известно, что В Польше начнут готовить гражданские аэропорты под военные нужды.

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