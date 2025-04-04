Стало известно, сколько беспилотников ВСУ сбили российские бойцы за неделю

За неделю средства противовоздушной обороны Вооруженных сил (ВС) РФ сбили 895 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

«‎Сбиты 15 американских управляемых авиационных бомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд системы залпового огня», — рассказали в ведомстве.

За минувшую ночь над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны сбили 107 беспилотников.

В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что столько дронов сбили в период с 21:00 мск 3 апреля по 05:00 мск 4 апреля. Больше всех средства ПВО перехватили и сбили (34) над территорией Курской области, еще 30 беспилотников уничтожили в Орловской области, а 18 сбили над территорией Липецкой области.

Семь дронов сбили над территорией Калужской области, по четыре – над Ростовской областью и акваторией Азовского моря. По три дрона подавили над Тамбовской областью и Московским регионом, два упали в Брянской области и по одному — над Воронежской и Тульской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Хинштейн предрек скорое освобождение всей Курской области.