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Стало известно об активных боях за одну из высот в Курской области

Военкор Лисицын: ВС РФ ведут жесткую борьбу за высоту у Гуево в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские подразделения ведут активные бои за высоту у населенных пунктов Гуево и Горналь в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Журналист охарактеризовал ситуацию на данном участке фронта как «жесткую борьбу». При этом каких-либо подробностей, включая численность находящихся здесь формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), он не уточнил.

8 апреля Telegram-канал «Северный ветер» написал, что российские бойцы приступили к штурму двух последних населенных пунктов в Курской области, которые все еще находятся под контролем ВСУ. Речь идет о хуторе Олешня и селе Горналь, в сражениях за которые принимают участие подразделения группировки войск «Север» в составе Вооруженных сил РФ.

Также в материале отмечалось, что к текущему моменту военнослужащие страны освободили от украинских солдат село Гуево. Бои за этот населенный пункт длились более 10 дней, и за это время ВСУ понесли «колоссальные потери». Однако официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Ранее журналисты сообщили об участии военных ВС РФ в сражениях против колумбийских наемников ВСУ в Курской области.

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