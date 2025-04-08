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Военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ в районе Часова Яра

Марочко: ВС РФ продвинулись вперед в восточном районе Часова Яра
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска продвинулись вперед в прибрежную зону в восточном районе Часова Яра. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По словам эксперта, российские военные уничтожили опорный пункт украинских войск в районе улицы Чехова.

«В результате продвижения под контроль ВС РФ перешла северная прибрежная зона Днепровский пруд. На данный момент идет активное освобождение городского пляжа и района рынка», — пояснил Марочко.

Он добавил, что ВСУ пытаются контратаковать и удержать укрепрайон на пересечении улиц Днепровской и Комсомольской.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Катериновка в Донецкой народной республике.

По данным ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». Также военные нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки в Харьковской области и Нового и Кировска в ДНР.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные продвинулись почти на 10 километров вглубь Сумской области Украины.

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