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После убийства польскими наемниками жителя Курской области возбудили дело о теракте

СК завел дело по факту убийства польскими наемниками жителя Курской области
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет возбудил дело по факту убийства польскими наемниками жителя Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, следователи узнали от одной из женщин об убийстве ее родственника из села Плехово польскими наемниками. По ее словам, они обстреляли жилой сектор села, в результате чего брат ее мужа погиб.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Теракт».

В конце марта сообщалось, что Следственный комитет России во время допросов мирных жителей установил новые факты преступлений солдат ВСУ в Суджанском районе Курской области. По показаниям жителей Суджанского района выяснилось, что в августе прошлого года в селе Мартыновка украинские военнослужащие размещали военную технику в частных жилых секторах. Также солдаты ВСУ поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством.

По данным фактам следствие возбудило очередное уголовное дело по статьям «Теракт» и «Мародерство».

Ранее силовикам удалось установить командиров ВСУ, совершавших преступления в Судже.

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