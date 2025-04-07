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Стали известны подробности о штурме Успеновки в ДНР

ВС РФ уничтожили более 10 единиц иностранной техники при штурме Успеновки в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили более 10 единиц техники иностранного производства во время штурма села Успеновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир одного из мотострелковых батальонов в составе Вооруженных сил РФ Доба Подмажатов, передает ТАСС.

По его словам, в том числе в ходе сражений Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились американских бронетранспортеров MaxxPro и М113. Также российским бойцам удалось вывести из строя автомобиль Hammer, произведенный в США, и боевую машину пехоты советского производства.

«Все горит одинаково — будь то иностранная техника, будь то советская. Нельзя сказать, что иностранная техника более защищенная», — отметил командир батальона.

Как он сказал, подразделениям ВС РФ было сложно при штурме Успеновки. Причина заключается в том, что расстояние между этим селом и ближайшим к нему населенным пунктом Нововасильевкой превышает 1,2 тыс. метров. При этом местность представляет собой открытое пространство, где достаточно просто наносить удары с помощью дронов.

Подмажатов добавил, что в некоторых случаях российским солдатам приходилось передвигаться на самокатах. В отличие от мотоцикла это транспортное средство не создает лишнего шума, и при отсутствии нормальной дороги его легко можно перенести на себе.

4 апреля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны в течение недели взяли под контроль шесть населенных пунктов в ДНР. Среди них — Успеновка, Розовка, Разлив, Веселое, Запорожье и Пантелеймоновка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин перечислил самые «горячие точки» в регионе.

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