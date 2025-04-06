ВСУ предприняли серию атак на российские энергетические объекты

Минобороны сообщило о семи атаках ВСУ на энергетические объекты России за сутки

Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли семь атак на российские энергетические объекты. Информация об атаках размещена в Telegram-канале ведомства.

«С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта текущего года ударов по российской энергетической инфраструктуре, на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам», — подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что в период с 12:52 5 апреля по 7:43 6 апреля были атакованы высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго» в Крыму, энергообъект Хвощевская, высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» (дважды) в Брянской области, энергообъект Ростовская в Ростовской области и, также дважды, распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в Воронежской области.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о консультациях США с рядом стран по вопросу мониторинга соблюдения моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

Ранее в Госдуме заявили, что ударами по энергообъектам России Зеленский ссорит Трампа с ЕС.