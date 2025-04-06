ВСУ предприняли серию атак на российские энергетические объекты

Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли семь атак на российские энергетические объекты. Информация об атаках размещена в Telegram-канале ведомства.
«С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта текущего года ударов по российской энергетической инфраструктуре, на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам», — подчеркнули в ведомстве.
Сообщается, что в период с 12:52 5 апреля по 7:43 6 апреля были атакованы высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго» в Крыму, энергообъект Хвощевская, высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» (дважды) в Брянской области, энергообъект Ростовская в Ростовской области и, также дважды, распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в Воронежской области.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о консультациях США с рядом стран по вопросу мониторинга соблюдения моратория на удары по энергетической инфраструктуре.
Ранее в Госдуме заявили, что ударами по энергообъектам России Зеленский ссорит Трампа с ЕС.