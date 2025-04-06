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Британия и США провели совместные испытания ракетного двигателя

МО Британии и США успешно испытали гиперзвуковой ракетный двигатель
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Kin Cheung/AP

Великобритания совместно с США успешно испытала гиперзвуковой ракетный двигатель. Об этом говорится в заявлении британского Минобороны.

«Британские ученые завершили ключевое испытание гиперзвукового двигателя, ставшее возможным благодаря тесному сотрудничеству между правительством Великобритании, промышленностью и правительством США», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что двигательная система необходима для питания прототипа передовой гиперзвуковой крылатой ракеты. Испытания проводились в течение шести недель. Специалисты учли риски и усовершенствовали детали конструкции.

До этого британские военные впервые успешно испытали новое оружие, способное уничтожить скопление дронов с помощью радиоволн. По данным оборонного ведомства, новая система способна поражать цели на расстоянии до 1 км.

В пресс-службе отметили, что оружие работает с помощью радиочастотной энергии, которая может отслеживать и поражать цели на суше, в воздухе и в воде.

Ранее в Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия.

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