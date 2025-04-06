Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: за сутки во время атак ВСУ пострадали три жителя Белгородской области

В Белгородской области за прошедшие сутки двое мужчин и 15-летний подросток пострадали при ударе украинского дрона. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, все трое живут в селе Березовка Борисовского района. Они получили травмы в результате удара дрона по автомобилю.

Подростка доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы. Врачи его прооперировали и перевели в отделение реанимации в тяжелом состоянии. Мужчины также получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в больницы Белгорода.

Гладков отметил, что в Борисовском районе также повреждены легковой автомобиль, частный дом и линия электропередачи, из-за чего села Байцуры и Богун-Городок временно остались без света.

За сутки ВСУ атаковали одним беспилотником город Белгород. В Белгородском районе в поселке Малиновка сбили еще один дрон, но от его детонации оказалась повреждена кровля частного дома. В селе Красный Октябрь на территории недействующего предприятия FPV-дрон повредил инфраструктурный объект водоснабжения.

В Валуйском муниципальном округе поселок Уразово и села Борки, Двулучное, Сухарево и Шелаево атаковали пять дронов, четыре из которых удалось сбить. В селе Шелаево поврежден легковой автомобиль.

В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый атаковали тремя беспилотниками — два удалось подавить. В Тишанка после сброса взрывного устройства с беспилотника уничтожены частный дом и надворная постройка, добавил Гладков.

В Краснояружском районе по поселкам Задорожный и Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка ВСУ выпустили 115 боеприпасов во время 12 обстрелов. В Илек-Пеньковке повреждены шесть частных домов.

Гладков добавил, что в Шебекинском муниципальном округе 21 беспилотник атаковал город Шебекино, села Безлюдовка, Вознесеновка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Балки. В Безлюдовке повреждены частный дом и три транспортных средства, а в Вознесеновке — два частных дома.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал о последствиях ночной атаки дронов.