Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Илек-Пеньковка Краснояружского района подверглось обстрелу — в шести частных домах выбиты окна, повреждены кровли и заборы. В селе Красный Октябрь Белгородского района на территории недействующего предприятия ударом FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект водоснабжения», — рассказал чиновник.

Также сообщается о повреждении кровли частного дома и трех автомобилей в селе Безлюдовка и о сбитом FPV-дроне в Вознесеновке. Кроме того, в результате атаки дрона была повреждена линия электропередачи, из-за чего села Байцуры и Богун-Городок были обесточены. Ремонт поврежденного инфраструктурного объекта начнется после согласования с министерством обороны РФ.

До этого Гладков заявил, что ВСУ за сутки выпустили 91 дрон и 60 снарядов по 12 белгородским районам.

Ранее полковника ВСУ заочно приговорили к пожизненному сроку за авиаудар по Белгороду.