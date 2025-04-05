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Беспилотник ВСУ в небе над Мордовией попал на видео

Опубликовано видео с летящим над Мордовией украинским беспилотником

Опубликовано видео с летящим над Мордовией беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

«Украинские беспилотники атакуют завод по производству оптоволокна в Саранске», — говорится в сообщении.

По данным канала, беспилотники летят на низкой высоте — около 30 — 50 метров. По неподтвержденной информации, в небе была замечена модель дронов ПД-2. В публикации подчеркивается, что подобные БПЛА могут проводить полеты на расстояние более 1000 километров.

Помимо этого, местные жители сообщили журналистам канала, что в районе завода начался пожар.

Этой ночью над регионами России сбили 49 украинских дронов. По данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили три дрона над республикой Мордовия.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее жители Саранска сообщили о взрывах и работе ПВО.

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