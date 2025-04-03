Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении

Вооруженные силы России надежно защищают левобережную часть Херсонской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, обстановка на Херсонском направлении по-прежнему является напряженной, но контролируемой.

«В руках российской армии находятся все левобережье Херсонщины, острова и вся дельта Днепра. Кинбурнская и Тендровская косы также под надежной защитой наших войск», — заявил чиновник.

Он добавил, что бойцы группировки войск «Днепр» регулярно наносят удары по формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье области, уничтожая личный состав и технику противника.

2 марта Сальдо заявил, что российские войска могут взять под контроль Херсон и правый берег Днепра, так как для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. По его словам, бои предстоят нелегкие, однако у ВС РФ должно все получиться, так как Херсон уже переходил под контроль России в 2022 году, что стало «чудом для многих».

Ранее Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в состав РФ.