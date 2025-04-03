Австралия ответила угрозами на новые пошлины Трампа

Премьер Австралии пригрозил торговым соглашением в ответ на пошлины США

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пригрозил применить механизм разрешения споров, предусмотренный соглашением о свободной торговле (AUSFTA), в ответ на введение США импортных пошлин. Его цитирует телеканал АВС.

Премьер Австралии подчеркнул, что граждане страны имеют полное право рассматривать действия администрации президента США Дональда Трампа как подрывающие свободные и справедливые торговые отношения.

«Наше существующее соглашение о свободной торговле с США содержит механизмы разрешения споров. Но мы хотим решить этот вопрос, не прибегая к их использованию», — сказал Альбанезе.

Телеканал отмечает, что еще до объявления новых торговых ограничений правительство Австралии рассматривало возможность подачи иска против США во Всемирную торговую организацию. Вашингтон хотели обвинить в нарушении торгового соглашения.

США являются одним из ключевых рынков для австралийского экспорта — общий объем экспорта австралийской продукции в прошлом году составил более $14 млрд.

Накануне Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России.

Ранее гендиректор ВТО допустила начало тарифной войны из-за пошлин США.