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ВСУ объявили награду за ликвидацию опытного российского снайпера

«Красная звезда»: ВСУ предложили награду за голову российского снайпера «Магу»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины объявило награду за голову российского снайпера с позывным «Мага», который на кураховском направлении ликвидировал семь пулеметных точек и не позволил бронетехнике ВСУ наступать на стратегически важном участке. Об этом сообщает газета »Красная звезда».

Он рассказал и о других своих подвигах, в том числе в ходе боев в Угледаре, где он смог ликвидировать снайпера ВСУ.

«Просто мы были хорошо информированы, что вражеский снайпер должен засесть в конкретном месте. Мы его ждали в течение трех дней, а он все не появлялся. Нервничали и злились всерьез. Уже собирались уходить, как вдруг он нарисовался. Это была удача! Задача тогда была отработана на все 500%. Это как раз тот случай, когда овчинка реально стоила выделки», — рассказал «Мага».

По данным издания, за «Магу» командование ВСУ объявило высокую награду.

До этого другой российский снайпер, «Коваль», поделился информацией о пленных бойцах ВСУ. По его словам, они не хотят идти на обмен, опасаясь, что командование снова отправит их в зону боевых действий.

Ранее российский снайпер рассказал, как бойцы ВСУ прячутся среди мирного населения.

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