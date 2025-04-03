Нигерия запустила производство собственных авиабомб и боевых беспилотников

В Нигерии начали производить собственные авиабомбы и боевые беспилотные летательные аппараты. Об этом пишет газета Premium Times.

«Компания Briech UAS в партнерстве с армией Нигерии продемонстрировала и представила эти ударные беспилотники и бомбы в Абудже», — говорится в публикации.

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Нигерии Кристофер Мусу подчеркнул, что это сыграет важную роль в повышении боевой эффективности военнослужащих страны.

В конце декабря сообщалось, что лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера, которые входят в конфедерацию «Альянс государств Сахеля» (АГС), приняли решение привести свои армии в максимальную боевую готовность. В декларации руководителей трех стран подчеркивается, что коллегия глав государств с большим вниманием следит «за обманными маневрами, инициированными французской хунтой».

Кроме того к действиям Франции добавляются операции по реорганизации группировок в бассейне озера Чад, в Сахеле и в некоторых приграничных зонах, в частности, между Нигером и Нигерией, Нигером и Бенином, Нигером и Буркина-Фасо, Бенином и Буркина-Фасо, говорится в документе.

Ранее в Госдепе США предупредили о сложностях из-за сотрудничества стран Африки с РФ.