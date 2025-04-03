Немецкий производитель автомобилей класса «люкс» Porsche планирует вернуться на оружейный рынок. Об этом пишет издание Europäische Sicherheit und Technik (ESuT).

Концерн рассматривает такой шаг в связи с тем, что в прошлом году он понес многомиллиардные убытки. По информации ESuT, вместо конкретных контрактов на разработку компания заинтересована в корпоративных инвестициях. В частности, она уже инвестировала в стартап, который занимается разработкой беспилотников.

В период Второй мировой войны Porsche производила военную продукцию: тяжелый танк Tiger (P), сверхтяжелый танк Maus и противотанковую самоходно-артиллерийскую установку Ferdinand. С 1958 года компания участвовала в создании танка Leopard 1.

12 марта сообщалось, что немецкий производитель спортивных люксовых автомобилей Porsche лишился 30,3% своей прибыли в 2024 году. По итогам прошлого года, прибыль Porsche составила около €3,6 млрд. В 2023-м показатель был на уровне €5,2 млрд. В Porsche падение прибыли объяснили большими затратами на обновление модельного ряда и резким снижением продаж в Китае.

Так, поставки Porsche в 2024-м упали на 3%, в КНР же этот показатель опустился на 28%. В компании заявили, что Porsche станет более осторожным в будущем.

Ранее стало известно, что ЕС планирует масштабные инвестиции в оборону для сдерживания России.