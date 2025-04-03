ВСУ за сутки четырежды нарушили мораторий на удары

МО РФ: ВСУ за сутки четыре раза нарушили мораторий на удары по энергообъектам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток четыре раза нанесли удары по российским объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в ночь на 2 апреля около 00:43 мск украинский дрон атаковал газораспределительную станцию «Сватово» в Луганской народной республике (ЛНР). В результате на объекте произошло возгорание и оказалось повреждено оборудование.

«Было прекращено газоснабжение более 11 тыс. потребителей», — подчеркивается в заявлении.

В тот же день в 2:11 мск атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) подвергся энергетический объект в Курской области. На этом фоне в регионе произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ «Сеймская — Клюква №1», и более 1,2 тыс. абонентов временно остались без света.

Также бойцы ВСУ с помощью артиллерийских орудий обстреляли электрическую подстанцию «Максимовка», расположенную на территории Белгородской области. Из-за действий украинских военных один из трансформаторов был выведен из строя.

«Без электроснабжения оставались более 1,7 тыс. бытовых потребителей в Шебекинском районе», — говорится в публикации.

Из нее следует, что удар по «Максимовке» был нанесен в 12:06 мск.

Уже вечером — около 18:00 мск — атаке подверглась электрическая подстанция «Васильевка» в Запорожской области. Украинские солдаты выпустили по ней один БПЛА, в результате чего на объекте начался пожар. Примерно 9 тыс. жителей Васильевского района столкнулись с отключением электроснабжения.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ рассказали, чего добивается Украина, нарушая мораторий на удары по энергетическим объектам.