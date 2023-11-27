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Лавров: Россия не имеет завоевательских планов на Запад

Лавров заявил, что Россия не имеет завоевательских планов на Запад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна не имеет агрессивных и завоевательских планов на Европу. Об этом сообщает ТАСС.

«Это произносится человеком, который занимает ответственный пост и который не может не получать экспертные оценки, в том числе специалистов Пентагона, которые анализируют состояние дел между Москвой и Вашингтоном», — сказал Лавров.

По его словам, в Пентагоне понимают, что конкретно решается на Украине и что никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет.

Таким образом он ответил на слова главы Пентагона Ллойда Остина, который считает, что если США прекратит помогать Украине, то после победы Россия пойдет на европейские страны.

Также Лавров заявил, что страна поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. По его словам, Россия и Бразилия конструктивно взаимодействуют в ООН.

Ранее в Венесуэле обвинили Запад в искусственном затягивании конфликта на Украине.

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