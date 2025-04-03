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Три роты ВСУ засели в монастыре под Суджей и стягивают подкрепление

SHOT: ВСУ активно стягивают резервы к селу Горналь в Курской области
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Владимир Конев/Яндекс Карты

Вооруженные силы Украины стягивают резервы к селу Горналь в Курской области, пытаясь удержать хотя бы небольшую территорию. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Горналь — это последний крупный населенный пункт в Курском приграничье, который осталось освободить российским военным.

По данным канала, сейчас украинские военные пытаются организовать оборону на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, где пытаются закрепиться до трех рот ВСУ.

Канал отметил, что Горналь и Сумскую область разделяет река Псёл, через которую ВСУ создали понтонный мост для ротации личного состава, а также снабжения боекомплектом и техникой НАТО. В самом монастыре есть подземный ход, через который проходит логистика противника.

Telegram-канал Mash отметил, что около 300 бойцов ВСУ оказались заблокированы в монастыре.

В Госдуме назвали сроки освобождения Курской области от ВСУ.

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