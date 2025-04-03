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В Москве начался суд над украинцем, пытавшимся взорвать российских офицеров

В Москве начался суд над пытавшимся взорвать российских офицеров агентом СБУ
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Павел Лисицын/РИА Новости

Во Втором Западном окружном военном суде началось рассмотрение дела обвиняемого в терроризме жителя Киева Вадима Чалого. Об этом, ссылаясь на судебные материалы, сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, Служба безопасности Украины (СБУ) с помощью местной курьерской доставки отправляла взрывоопасные посылки в квартиры высокопоставленных офицеров министерства обороны Российской Федерации. Чалый пытался трижды привести в действие находившееся в посылке самодельное взрывное устройство. Он был задержан в конце июня прошлого года.

Чалый во время судебного заседания полностью признал свою вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших.

31 марта заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что украинские спецслужбы активно пытаются втягивать несовершеннолетних граждан России в диверсионно-террористическую деятельность. Спецслужбы активно используют для вербовки возможности социальных сетей, прежде всего Telegram-каналов и применяют специальные методики информационного воздействия на психоэмоционально неокрепшее сознание несовершеннолетних.

Ранее в Москве нашли тайник со взрывчаткой для теракта.

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