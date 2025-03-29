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В Москве нашли тайник со взрывчаткой для теракта

РИА: возле Измайловского кремля в Москве нашли тайник с СВУ для теракта
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Максим Блинов/РИА Новости

В Москве возле Измайловского кремля нашли тайник с самодельным взрывным устройством (СВУ), которое планировали использовать для теракта в столице. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, для тайника злоумышленник использовал проходное место — у гаражей. Также рядом находится Серебряно-Виноградный пруд, вдоль которого гуляет множество людей, в частности, родителей с детьми.

До этого ФСБ сообщила о задержании в столице агента украинских спецслужб, который проводил разведку у одного из МФЦ Москвы. Мужчина рассказал, что в феврале его завербовали и по заданию куратора он достал из тайника взрывчатку с часовым механизмом. Устройство нужно было заложить в одном из административных зданий.

Задержанный добавил, что после теракта куратор обещал помочь ему выехать на Украину, чтобы воевать против России. У него нашли готовую взрывчатку массой пять килограммов на основе аммонала с таймером, а также смартфон для связи с украинскими спецслужбами.

На мужчину завели уголовное дело о покушении на теракт и незаконной перевозке взрывных устройств. Он признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее жителя Комсомольска-на-Амуре задержали по делу об оправдании терроризма.

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